Auszeichnung für Altstrimmiger Jörg Huschet lebt Solidarität – zu Hause und in Namibia Birgit Pielen 24.06.2026, 06:00 Uhr

i Das ist ein besonderer Moment für Jörg Huschet (rechts): Er hat die Landesverdienstmedaille von Manuel Liguori, Vizepräsident der SGD Nord, erhalten. SGD Nord / Christiane Gandner

Mit Herz und Tatkraft engagiert sich Jörg Huschet aus Altstrimmig seit Jahren für Menschen in Namibia. Auch in seiner Heimatgemeinde ist er äußerst aktiv. Dafür wurde er nun mit der Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet.

Für sein ehrenamtliches Engagement ist Jörg Huschet aus Altstrimmig mit der Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet worden. Die Auszeichnung wurde ihm von Manuel Liguori, Vizepräsident der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord, bei einer Feierstunde in Koblenz überreicht – im Namen des Ministerpräsidenten.







Artikel teilen

Artikel teilen