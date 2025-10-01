Neues Buch aus Bullayer Verlag Joachim Heyna: Literatur kann Brücken bauen Heinz Kugel 01.10.2025, 12:00 Uhr

i Joachim Heyna, Autor der Neuerscheinung "Je näher du mir kommst", erschienen im Bullayer Rhein-Mosel-Verlag. Arne Houben

Im Bullayer Rhein-Mosel-Verlag hat Autor Joachim Heyna aus Ahrweiler ein neues Buch publiziert. Es trägt den Titel „Je näher du mir kommst“ und behandelt ein präsentes und teils brisantes Thema deutscher Zeitgeschichte.

In seiner Neuerscheinung “Je näher du mir kommst” im Rhein-Mosel-Verlag erinnert der Autor Joachim Heyna aus Ahrweiler an den ereignisreichen Herbst des Jahres 2015, als die damalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel die deutschen Grenzen für Flüchtlinge und Schutzsuchende öffnete, um auch europaweit etwas den Druck herauszunehmen.







