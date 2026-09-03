Weinfest Cochem Jetzt wird nachgezählt: Stadtchef zieht Bilanz Ulrike Platten-Wirtz 03.09.2026, 11:47 Uhr

i Der Programmpunkt „Beats & Wine“ lockte auch in diesem Jahr wieder zahlreiche junge und junggebliebene Freunde von Wein und hämmerndem Musiksound auf den Endertplatz. Thomas Esser

Das Cochemer Weinfest hat in diesem Jahr wieder Tausende von Besuchern angezogen. Neben dem traditionellen Feuerwerk am Sonntagabend gab es auch Neuerungen. Dieses Jahr konnte man erstmals bargeldlos Wein einkaufen.

Fünf Tage lang wurde in der Kreisstadt Cochem das Wein- und Heimatfest mit insgesamt 224 Ständen, Tausenden von Besuchern und einem vielfältigen Programm mit Musik, Festumzug und Feuerwerk gefeiert. Für die Umsetzung des Festes war im Vorfeld viel Organisation nötig.







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