Weinfest Cochem
Jetzt wird nachgezählt: Stadtchef zieht Bilanz 
Der Programmpunkt „Beats & Wine“ lockte auch in diesem Jahr wieder zahlreiche junge und junggebliebene Freunde von Wein und hämm
Der Programmpunkt „Beats & Wine“ lockte auch in diesem Jahr wieder zahlreiche junge und junggebliebene Freunde von Wein und hämmerndem Musiksound auf den Endertplatz.
Thomas Esser

Das Cochemer Weinfest hat in diesem Jahr wieder Tausende von Besuchern angezogen. Neben dem traditionellen Feuerwerk am Sonntagabend gab es auch Neuerungen. Dieses Jahr konnte man erstmals bargeldlos Wein einkaufen.

Lesezeit 2 Minuten
Fünf Tage lang wurde in der Kreisstadt Cochem das Wein- und Heimatfest mit insgesamt 224 Ständen, Tausenden von Besuchern und einem vielfältigen Programm mit Musik, Festumzug und Feuerwerk gefeiert. Für die Umsetzung des Festes war im Vorfeld viel Organisation nötig.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellWeinbau

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren