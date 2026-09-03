Das Cochemer Weinfest hat in diesem Jahr wieder Tausende von Besuchern angezogen. Neben dem traditionellen Feuerwerk am Sonntagabend gab es auch Neuerungen. Dieses Jahr konnte man erstmals bargeldlos Wein einkaufen.
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Fünf Tage lang wurde in der Kreisstadt Cochem das Wein- und Heimatfest mit insgesamt 224 Ständen, Tausenden von Besuchern und einem vielfältigen Programm mit Musik, Festumzug und Feuerwerk gefeiert. Für die Umsetzung des Festes war im Vorfeld viel Organisation nötig.