Bürgermeister aus Cochem-Zell
„Jetzt reden wir“ mit Schweitzer und Ebling
Berthold Schäfer aus Alflen (von links), Matthias Hetger aus Hambuch, Johannes Hammes aus Zettingen, Stefan Thomas aus Faid sowie Nicole Jobelius-Schausten aus Ellenz-Poltersdorf haben die Initiative "Jetzt reden wir - Ortsgemeinden stehen auf" gegründet.
Thomas Esser

Klamme Kommunen, überlastetes Ehrenamt und maßlose Bürokratie lähmen nicht nur die Handlungsfähigkeit, sondern gefährden die Demokratie. Dieser Hilferuf aus Cochem-Zell wird nun auch in Mainz gehört.

Lesezeit 2 Minuten
Am Montag, 10. November, ist es so weit: Dann wird die Initiative der Ortsbürgermeister „Jetzt reden wir“ in Mainz vorstellig – bei Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) und Innenminister Michael Ebling (SPD). Es geht um die schwierige Finanzlage der Gemeinden, das überlastete Ehrenamt und die überbordende Bürokratie.

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellPolitik

Top-News aus der Region