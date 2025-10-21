Bürgermeister aus Cochem-Zell „Jetzt reden wir“ mit Schweitzer und Ebling 21.10.2025, 12:30 Uhr

i Berthold Schäfer aus Alflen (von links), Matthias Hetger aus Hambuch, Johannes Hammes aus Zettingen, Stefan Thomas aus Faid sowie Nicole Jobelius-Schausten aus Ellenz-Poltersdorf haben die Initiative "Jetzt reden wir - Ortsgemeinden stehen auf" gegründet. Thomas Esser

Klamme Kommunen, überlastetes Ehrenamt und maßlose Bürokratie lähmen nicht nur die Handlungsfähigkeit, sondern gefährden die Demokratie. Dieser Hilferuf aus Cochem-Zell wird nun auch in Mainz gehört.

Am Montag, 10. November, ist es so weit: Dann wird die Initiative der Ortsbürgermeister „Jetzt reden wir“ in Mainz vorstellig – bei Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) und Innenminister Michael Ebling (SPD). Es geht um die schwierige Finanzlage der Gemeinden, das überlastete Ehrenamt und die überbordende Bürokratie.







