Klamme Kommunen, überlastetes Ehrenamt und maßlose Bürokratie lähmen nicht nur die Handlungsfähigkeit, sondern gefährden die Demokratie. Dieser Hilferuf aus Cochem-Zell wird nun auch in Mainz gehört.
Lesezeit 2 Minuten
Am Montag, 10. November, ist es so weit: Dann wird die Initiative der Ortsbürgermeister „Jetzt reden wir“ in Mainz vorstellig – bei Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) und Innenminister Michael Ebling (SPD). Es geht um die schwierige Finanzlage der Gemeinden, das überlastete Ehrenamt und die überbordende Bürokratie.