Der Gesprächstermin mit der Landesregierung steht fest: Am Dienstag fahren Vertreter der Initiative „Jetzt reden wir“ erneut nach Mainz. Um was geht es?
Lesezeit 1 Minute
„Jetzt muss gehandelt werden!“ Das fordert die überparteiliche Initiative „Jetzt reden wir“, die von Ortsbürgermeistern im Kreis Cochem-Zell gegründet wurde und der sich inzwischen in ganz Rheinland-Pfalz 815 Kommunen angeschlossen haben – 795 Ortsgemeinden, zwölf Verbandsgemeinden, zwei große kreisangehörige Städte, drei verbandsfreie Gemeinden und drei Landkreise.