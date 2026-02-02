Ortschefs aus Cochem-Zell „Jetzt reden wir“ erneut mit Schweitzer und Ebling Birgit Pielen 02.02.2026, 09:15 Uhr

i Der Hilferuf der Kommunen ist laut und deutlich: Ministerpräsident Alexander Schweitzer (links) und Innenminister Michael Ebling treffen sich erneut mit Vertretern der Initiative "Jetzt reden wir". Hannes P Albert. picture alliance/dpa

Der Gesprächstermin mit der Landesregierung steht fest: Am Dienstag fahren Vertreter der Initiative „Jetzt reden wir“ erneut nach Mainz. Um was geht es?

„Jetzt muss gehandelt werden!“ Das fordert die überparteiliche Initiative „Jetzt reden wir“, die von Ortsbürgermeistern im Kreis Cochem-Zell gegründet wurde und der sich inzwischen in ganz Rheinland-Pfalz 815 Kommunen angeschlossen haben – 795 Ortsgemeinden, zwölf Verbandsgemeinden, zwei große kreisangehörige Städte, drei verbandsfreie Gemeinden und drei Landkreise.







