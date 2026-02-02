Ortschefs aus Cochem-Zell
„Jetzt reden wir“ erneut mit Schweitzer und Ebling
Der Hilferuf der Kommunen ist laut und deutlich: Ministerpräsident Alexander Schweitzer (links) und Innenminister Michael Ebling treffen sich erneut mit Vertretern der Initiative "Jetzt reden wir".
Hannes P Albert. picture alliance/dpa

Der Gesprächstermin mit der Landesregierung steht fest: Am Dienstag fahren Vertreter der Initiative „Jetzt reden wir“ erneut nach Mainz. Um was geht es?

Lesezeit 1 Minute
„Jetzt muss gehandelt werden!“ Das fordert die überparteiliche Initiative „Jetzt reden wir“, die von Ortsbürgermeistern im Kreis Cochem-Zell gegründet wurde und der sich inzwischen in ganz Rheinland-Pfalz 815 Kommunen angeschlossen haben – 795 Ortsgemeinden, zwölf Verbandsgemeinden, zwei große kreisangehörige Städte, drei verbandsfreie Gemeinden und drei Landkreise.

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren