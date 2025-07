Der spanische Musiker Jesús Sampedro Márquez führt die Reihe der Orgelmatineen in der Cochemer Kirche St. Martin fort. Das ist am kommenden Samstag zu hören.

„Bach in spanischer Umgebung“ heißt es am Samstag, 12. Juli, um 11 Uhr in der Cochemer Kirche St. Martin. Die Reihe der Cochemer Orgelmatineen wird fortgesetzt. Jesús Sampedro Márquez aus Sevilla spielt Spanisches auf der Oberlinger-Orgel. Bei dem Konzert darf das Publikum auch den Klängen des Musikers und Komponisten Johann Sebastian Bach lauschen. Der bedeutende deutsche Barockkomponist, der im Jahr 1750 in Leipzig verstarb, würde in diesem Jahr seinen 340. Geburtstag feiern.

Vom Barockkomponisten Andrès Lorente erklingen die Variationen über „Guárdame las Vacas“. Mit Stücken wie „In modo antico“ von Eduardo Torres und „Valle de Sevilla“ (Das Tal von Sevilla) von José de la Vega können die Zuhörer ebenfalls in spanisches Flair eintauchen. Zu Ehren Johann Sebastian Bachs spielt der spanische Virtuose dessen Fantasie und Fuge a-Moll (BWV 561).

Koryphäe spielt auf der Oberlinger-Orgel

Der Gastorganist in Cochem, Jesús Sampedro Márquez, ist Professor für Orgel am „Conservatorio Superior“ in Sevilla. Außerdem ist er Präsident der Vereinigung „Amigos del Órgano Cavaillé-Coll“ in Sevilla und Direktor des „Ciclo Internacional de Órgano“ in Málaga.

Márquez belegte Meisterkurse bei namhaften Organisten. Seine Konzerttätigkeit führte ihn zu einer Vielzahl besonderer Festivals und Konzertreihen in Polen, Frankreich, Russland, Italien, Deutschland, der Tschechischen Republik, Estland und anderen Ländern. Während seines Aufenthalts in Paris war er dort auch schon einmal Organist an der berühmten Kathedrale Notre Dame de Créteil.

Verschiedene CD-Aufnahmen krönen sein Können: „Los Órganos Históricos de Sevilla“ – Sevilla 2004; „Marchas de Semana“ – París 2007/2008

Der Eintritt zu dem Orgelkonzert in der Cochemer Martinskirche ist frei. Ein Beitrag zur Unterstützung der Kirchenmusik aber willkommen. Infos und Kontakt: marion.oswald@bistum-trier.de