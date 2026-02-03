Antwort auf den Rechtsruck „Jeff Dich“: Das steckt hinter dem neuem Rock-Festival 03.02.2026, 12:00 Uhr

i Die Punkrock-Band Adam Angst (hier bei Rock am Ring) ist einer der beiden Headliner in der Vulkaneifel. Julia Nemesheimer

In der Vulkaneifel feiert ein neues Punkrock-Festival mit bekannten Bands Premiere: Das „Jeff Dich“ dürfte schon vor dem Start ausverkauft sein. Es gibt eine klare politische Botschaft.

Steiningen/Daun. Moment mal, noch ein neues Rockfestival in der Vulkaneifel? Dafür, dass die Gegend eher dünn besiedelt ist und die nächste Großstadt nicht gerade um die Ecke, sind Daun und Umgebung in der Hinsicht jetzt schon gut versorgt. Klar, da ist







Artikel teilen

Artikel teilen