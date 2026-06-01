Auf der Eifelstrecke: Jeden Tag zur Arbeit – Was Bahn-Pendler durchmachen
Auf der Eifelstrecke
Jeden Tag zur Arbeit – Was Bahn-Pendler durchmachen
Zugausfälle, falsche Infos, stundenlanges Warten: Eine Bitburger Bahn-Pendlerin ist so frustriert, dass sie den Schienenersatzverkehr wieder herbeisehnt. Was sie erlebt und was sie nervt.
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Der Bahnhof Gerolstein, kurz nach 17 Uhr. Eine Frau schaut auf ihr Handy. Eigentlich sollte in zwei Minuten ihr Zug nach Bitburg-Erdorf abfahren. Die DB-Navigator-App, die Handy-Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn, zeigt: fünf Minuten Verspätung. Geduldig wartet sie, doch kein Zug fährt ein.