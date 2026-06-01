Auf der Eifelstrecke Jeden Tag zur Arbeit – Was Bahn-Pendler durchmachen 01.06.2026, 14:00 Uhr

i Der Bahnhof in Jünkerath ist je nach Fahrtrichtung der erste oder letzte Halt in Rheinland-Pfalz. Fritz-Peter Linden

Zugausfälle, falsche Infos, stundenlanges Warten: Eine Bitburger Bahn-Pendlerin ist so frustriert, dass sie den Schienenersatzverkehr wieder herbeisehnt. Was sie erlebt und was sie nervt.

Der Bahnhof Gerolstein, kurz nach 17 Uhr. Eine Frau schaut auf ihr Handy. Eigentlich sollte in zwei Minuten ihr Zug nach Bitburg-Erdorf abfahren. Die DB-Navigator-App, die Handy-Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn, zeigt: fünf Minuten Verspätung. Geduldig wartet sie, doch kein Zug fährt ein.







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