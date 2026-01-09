Hilfsaktion in Wirfus
Jede Typisierung kann Josef Oster-Daums Leben retten
Das Leben des an Blutkrebs erkrankten Josef Oster-Daum kann nur durch eine Stammzellenspende gerettet werden. Am Sonntag, 18. Januar, findet im Gemeindehaus Wirfus eine Typisierungsaktion statt.
Stefan Oster-Daum

Im Gemeindehaus Wirfus kommt es am 18. Januar zu einer Typisierungsaktion, die helfen soll, das Leben von Josef Oster-Daum zu retten. Er ist an Leukämie erkrankt. Mit seinem Sohn Stefan sprach unsere Zeitung über dessen Vater und die Hilfsaktion.

Eine Krebsdiagnose ist für die betroffenen Menschen und ihr Umfeld immer eine Schreckensnachricht. Auch für Josef Oster-Daum aus Wirfus bricht kurz vor Weihnachten eine Welt zusammen, als er erfährt, dass er an Leukämie erkrankt ist. Doch nach dem ersten Schock ist der 61-Jährige nun hoffnungsvoll und zuversichtlich, weil seine Familie mit Unterstützung des Sportvereins Wirfus, vieler Freunde und der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) ...

