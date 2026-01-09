Jede Typisierung kann Josef Oster-Daums Leben retten

Im Gemeindehaus Wirfus kommt es am 18. Januar zu einer Typisierungsaktion, die helfen soll, das Leben von Josef Oster-Daum zu retten. Er ist an Leukämie erkrankt. Mit seinem Sohn Stefan sprach unsere Zeitung über dessen Vater und die Hilfsaktion.
Lesezeit 2 Minuten
Eine Krebsdiagnose ist für die betroffenen Menschen und ihr Umfeld immer eine Schreckensnachricht. Auch für Josef Oster-Daum aus Wirfus bricht kurz vor Weihnachten eine Welt zusammen, als er erfährt, dass er an Leukämie erkrankt ist. Doch nach dem ersten Schock ist der 61-Jährige nun hoffnungsvoll und zuversichtlich, weil seine Familie mit Unterstützung des Sportvereins Wirfus, vieler Freunde und der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) ...