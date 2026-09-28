Ämter sind plötzlich offline IT-Störung legt Verwaltungen in Cochem-Zell lahm Ulrike Platten-Wirtz 28.09.2026, 16:00 Uhr

i Eine IT-Störung hat am Montag Ämter in ganz Rheinland-Pfalz lahmgelegt. Sebastian Gollnow. picture alliance/dpa

Seit Montagvormittag sind 194 Verwaltungen in Rheinland-Pfalz wegen einer IT‑Störung nicht erreichbar. Im Landkreis Cochem-Zell sind die Kfz-Stelle der Kreisverwaltung betroffen sowie die Verbandsgemeinden. Wie geht es jetzt weiter?

Einwohnermeldeämter, Pass- und Personalausweisstellen, Kfz-Zulassungsbehörden, Standesämter und Schulverwaltungen sind landesweit wegen einer IT‑Störung nicht oder nur eingeschränkt nutzbar. Im Kreis Cochem-Zell ist unter anderem die Kfz-Stelle der Kreisverwaltung betroffen.







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