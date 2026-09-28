Seit Montagvormittag sind 194 Verwaltungen in Rheinland-Pfalz wegen einer IT‑Störung nicht erreichbar. Im Landkreis Cochem-Zell sind die Kfz-Stelle der Kreisverwaltung betroffen sowie die Verbandsgemeinden. Wie geht es jetzt weiter?
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Einwohnermeldeämter, Pass- und Personalausweisstellen, Kfz-Zulassungsbehörden, Standesämter und Schulverwaltungen sind landesweit wegen einer IT‑Störung nicht oder nur eingeschränkt nutzbar. Im Kreis Cochem-Zell ist unter anderem die Kfz-Stelle der Kreisverwaltung betroffen.