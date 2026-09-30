Sicherheitslücke geschlossen
IT-Probleme bei Kreisverwaltung Cochem-Zell behoben
Eine Sicherheitslücke hatte auch die Arbeit der Kreisverwaltung Cochem-Zell beeinträchtigt. Vor allem die Kfz-Zulassungsstelle w
Eine Sicherheitslücke hatte auch die Arbeit der Kreisverwaltung Cochem-Zell beeinträchtigt. Vor allem die Kfz-Zulassungsstelle war betroffen. Inzwischen laufen die Systeme wieder.
Soeren Stache. picture alliance/dpa

Eine Sicherheitslücke hatte auch die Arbeit der Kreisverwaltung Cochem-Zell beeinträchtigt. Vor allem die Kfz-Zulassungsstelle war betroffen. Inzwischen laufen die Systeme wieder.

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Nach den erheblichen Einschränkungen am Montag läuft die IT bei der Kreisverwaltung Cochem-Zell wieder regulär. Seit Dienstag, 29. September, stehen die Systeme wieder zur Verfügung, teilt die Kreisverwaltung mit.Hintergrund des Ausfalls war eine Sicherheitslücke, die am Wochenende bekannt und bestätigt worden war.
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