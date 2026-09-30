Eine Sicherheitslücke hatte auch die Arbeit der Kreisverwaltung Cochem-Zell beeinträchtigt. Vor allem die Kfz-Zulassungsstelle war betroffen. Inzwischen laufen die Systeme wieder.

Nach den erheblichen Einschränkungen am Montag läuft die IT bei der Kreisverwaltung Cochem-Zell wieder regulär. Seit Dienstag, 29. September, stehen die Systeme wieder zur Verfügung, teilt die Kreisverwaltung mit.

Hintergrund des Ausfalls war eine Sicherheitslücke, die am Wochenende bekannt und bestätigt worden war.