Eine Sicherheitslücke hatte auch die Arbeit der Kreisverwaltung Cochem-Zell beeinträchtigt. Vor allem die Kfz-Zulassungsstelle war betroffen. Inzwischen laufen die Systeme wieder.
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Nach den erheblichen Einschränkungen am Montag läuft die IT bei der Kreisverwaltung Cochem-Zell wieder regulär. Seit Dienstag, 29. September, stehen die Systeme wieder zur Verfügung, teilt die Kreisverwaltung mit.Hintergrund des Ausfalls war eine Sicherheitslücke, die am Wochenende bekannt und bestätigt worden war.