Für mehr Radfreundlichkeit Ist Wittlichs Innenstadt ein Labyrinth für Radfahrer? 23.09.2025, 10:11 Uhr

i Der Grünen-Fraktionssprecher Stephan Lequen fordert mehr Übersichtlichkeit und Radfreundlichkeit rund um den Marktplatz in Wittlich. TV/Jessica Gronert

Schieben statt fahren? In Wittlich führen zu wenige Radwege zum und vom Marktplatz, kritisiert Stephan Lequen von der Grünen-Fraktion. Doch woran liegt das und was sagt die Stadt dazu?

Wittlich. Wer sein Fahrrad liebt, der schiebt. Zumindest in der Wittlicher Innenstadt. Oder er fährt Umwege. Wie schwierig die Erreichbarkeit des Marktplatzes und vor allem die Rückfahrt per Rad ist, hat unsere Reporterin bei einem Treffen mit dem Grünen-Fraktionssprecher Stephan Lequen direkt vor Ort erkundet.







