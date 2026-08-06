Seit Kurzem in Betrieb
Ist der neue Gerolsteiner Busbahnhof eine Fehlplanung?
Der neue Busbahnhof in Gerolstein. Einige der Problemstellen wurden auf dem Foto mit Pfeil und Text gekennzeichnet.
Der neue Busbahnhof in Gerolstein. Einige der Problemstellen wurden auf dem Foto mit Pfeil und Text gekennzeichnet.
Jürgen Kotz

Schon kurz nach Inbetriebnahme des neuen ZOB in Gerolstein hagelt es Kritik. Busfahrer beschweren sich darüber, dass die Radien und Schleppkurven zu klein sind.

Lesezeit 3 Minuten
Eigentlich soll der neue Zentrale Omnibusbahnhof (ZOB) in Gerolstein den Busverkehr einfacher, moderner und sicherer machen. Doch noch bevor die Anlage vollständig fertiggestellt ist, häuft sich die Kritik. Busfahrer berichten von erheblichen Problemen beim Befahren des Busbahnhofs.
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