Vor 80 Jahren fielen Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki. In Büchel hat die Friedensbewegung jetzt an diesen Jahrestag erinnert. Klare Forderungen an die Politik waren dabei zu hören.

Mit Mahnwachen, Gebeten vor dem Haupttor und einem Friedensgebet auf der Friedenswiese haben Mitglieder der Friedensbewegung am Fliegerhorst Büchel in der Eifel an die Opfer der ersten Atombombenabwürfe vor 80 Jahren auf Hiroshima und Nagasaki gedacht. Gleichzeitig endete an dem Wochenende die 16. Internationale Fastenaktion, und Büchel war Zielpunkt der diesjährigen Friedensfahrradtour der Deutschen Friedensgesellschaft-Vereinige Kriegsdienstgegner (DFG-VK) Nordrhein-Westfalen, die von Köln aus in die Eifel führte.

„Die vielen Tausend Opfer der Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki sind uns Mahnung zur Abschaffung aller Atomwaffen in der Welt“, betonte der evangelische Pfarrer Dr. Matthias Engelke. Zu Beginn der Gedenkfeier erklangen Glockenschläge von der Friedenswiese zum Haupttor herüber, zur Mahnung. Im Jahr 2010 hat er die erste Fastenaktion initiiert, die seitdem jedes Jahr fortgeführt wird, immer einen Tag länger. In diesem Jahr waren es 19 Tage, in verschiedenen Abschnitten, zuletzt seit dem 5. August in Büchel. Es ist eine ökumenische Aktion, mit dabei waren Katholiken, Protestanten und Quäker.

„Das Fasten ist ein Zeichen dafür, dass es etwas Wichtigeres gibt, als Essen und Trinken, als die Sorge nach Sicherheit und Wohlstand, nämlich die Gerechtigkeit.“

Pfarrer Matthias Engelke in Büchel

„Das Fasten ist ein Zeichen dafür, dass es etwas Wichtigeres gibt, als Essen und Trinken, als die Sorge nach Sicherheit und Wohlstand, nämlich die Gerechtigkeit“, so Matthias Engelke. Atomwaffen seien selbst ein Zeugnis für bestehende Ungerechtigkeit. „Sie zieht auf fast allen Ebenen menschlichen Zusammenlebens tiefe Gräben von Leid: Angefangen beim Uranabbau mit seinen schädlichen Folgen für Mensch und Mitwelt, den Atombombenkonstruktionen, die Mittel verschlingen, die für das Überleben der Menschheit in der Klimakatastrophe dringend benötigt werden, über die Atombombentests, die bis heute zu nachhaltigen genetischen Veränderungen und zahllosen Krebstoten führen, bis hin zur Anwendung von Atomwaffen durch die USA und ihre Drohung durch alle Atombomben führenden Staaten als Bestandteil der sogenannten atomaren Abschreckung“, machte der Pfarrer deutlich.

„Atombomben sind Ausdruck eines die gesamte Menschheit mitsamt der Mitwelt bedrohenden Gewaltglaubens. Die eigene Abkehr von diesem Gewaltglauben, das Einüben von Schritten, die den Frieden bezeugen und ermöglichen, auch inmitten von Gewalt, ist Bestandteil der Fastenaktion bis zum Abzug aller Atomwaffen aus Deutschland“, so Pfarrer Engelke in Büchel zum Abschluss der Aktion.

DFG-VK: Büchel ist ein wichtiger Teil des nuklearen Rüstungswettlaufes

Die Teilnehmer der Fastenaktion empfingen in Büchel zum Fastenbrechen die diesjährige Friedensfahrradtour der DFG-VK, die in der Eifel endete. „Auch nach 80 Jahren spüren wir immer noch die Bedrohung einer atomaren Vernichtung“, mahnte Joachim Schramm, der DFG-VK-Landesgeschäftsführer. Mittlerweile würden Abrüstungsverträge auslaufen oder seien gekündigt, erstmals seit der Kuba-Krise werde im Ukraine-Krieg wieder offen mit dem Einsatz von Nuklearwaffen gedroht, die Atomwaffenarsenale würden modernisiert, in Büchel sollen neue, moderne Atombomben gelagert werden, betonte Schramm.

Und Büchel sei ein wichtiger Teil dieses neuen nuklearen Rüstungswettlaufes. „Der Standort hier wird modernisiert. 700 Millionen Euro sollte das kosten, jetzt ist die Rede von zwei Milliarden Euro“, kritisierte der DFG-VK-Vertreter. Und machte deutlich: „Dies ist ein Tanz auf dem Vulkan!“ Wichtig sei ein neuer Ansatz einer atomaren Rüstungskontrolle und einer Abrüstung. „Hier müsste Deutschland ein Zeichen setzen. Das heißt: Keine neuen Atomwaffen in Büchel, ein Nein zu der geplanten Stationierung von US-Mittelstreckenwaffen und eine Unterzeichnung des UN-Atomwaffenverbotsvertrages“, forderte Joachim Schramm in Büchel.

Führt das gelbe Kreuz irgendwann zum Erfolg?

Auf der Friedenswiese steht seit einigen Jahren ein gelbes Kreuz. Es wurde von Lützerath im Hambacher Forst nach Büchel gebracht. Davor war es in Gorleben. Unter Verweis auf dieses Kreuz mit seiner Symbolkraft unterstrich Pfarrer Engelke: „Gorleben wurde gestoppt, der Hambacher Forst steht weiter und auch die Atomwaffen Büchel werden mal verschwinden.“