David Simon und Brian Beals Ironman Hawaii: David Simons „Medienchef“ schwitzt mit Alfons Benz 30.10.2026, 12:00 Uhr

i David Simon und Brian Beals auf Hawaii: Während der Triathlet beim sportlichen Großereignis kämpfte, informierte sein Freund als „Medienchef“ die vielen Unterstützer im Kreis Cochem-Zell. Chiara Freimuth

Damit ein Einzelsportler Großes erreicht, braucht es das ganze Umfeld: Familie, Partner, Freunde. Brian Beals unterstützte seinen Kumpel David Simon aus Büchel auf Hawaii. Das Resultat: ein Ironman-Titel und ein Meer aus Freudentränen.

Wenn im Landkreis Cochem-Zell mitten in einer Oktobernacht die Smartphones glühen und Hunderte Sportbegeisterte gebannt den Livetracker nach der Startnummer 1056 durchsuchen, dann geht es um ein sportliches Großereignis: David Simon beim Ironman Hawaii.







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