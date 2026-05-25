Auf der Briedeler Heck Irgendwo im Nirgendwo ist das Café Auszeit Birgit Pielen 25.05.2026, 06:00 Uhr

i Willkommen im Café Auszeit: Hier verwöhnt Sandra Kochan die Gäste mit selbst gebackenem Kuchen. Birgit Pielen

Auf der Briedeler Heck haben Sandra Kochan und Volker Kneip mit dem Café Auszeit einen besonderen Wohlfühlort geschaffen. Zwischen Kuchen, Hühnerkino und Hunsrückruhe erleben Gäste echtes Landleben ohne Schnickschnack.

Schon die Anfahrt zum Café Auszeit fühlt sich an wie eine kleine Flucht aus dem Alltag. Hinter den Weinbergen von Briedel windet sich die schmale Straße hinauf zur Briedeler Heck – wenn nicht gerade wie jetzt eine Baustelle ist und man einen Umweg über Altlay oder Enkirch fahren muss.







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