Leerstand im Ortskern
Investor gibt auf – Gebäudeensemble zu verkaufen
Ein Teil der Gebäude und des Grundstücks an der Thalfanger Hauptstraße, das jetzt zum Verkauf steht.
Ein Teil der Gebäude und des Grundstücks an der Thalfanger Hauptstraße, das jetzt zum Verkauf steht.
Christoph Strouvelle

Viele Jahre wollte Florian Schu ein altes Anwesen in der Thalfanger Hauptstraße sanieren und mit einer Mischnutzung zum neuen Leben erwecken. Jetzt stehen die Gebäude zum Verkauf.

Lesezeit 2 Minuten
Das Gelände der ehemaligen Metzgerei Höfner und des Café Locher inmitten des Ortskerns ist beileibe kein Highlight für einen Mittelpunktort wie Thalfang. Viele Jahre stehen die Gebäude schon leer. Der Anblick ist deshalb auch wenig ansehnlich: An vielen Stellen fehlt der Putz, einige Fenster sind eingeschlagen, und die Eingangstür ist notdürftig mit Spanplatten verbarrikadiert.
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