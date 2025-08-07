Aus Sicht des Bundestagsabgeordneten Julian Joswig (Grüne) haben wichtige Wasserstraßen wie die Mosel „keine besondere Priorität“ bei der CDU/SPD-Koalition. Er vermisst Investitionen aus dem 500-Milliarden-Sondervermögen des Bundes.

Die Mosel ist eine der wichtigsten Wasserstraßen Europas. Aber ohne die Schleusen geht nichts auf dem Fluss. Als Anfang Dezember 2024 ein Frachtschiff ein Tor der Moselschleuse Müden demolierte, saßen rund 70 Schiffe tagelang fest. Zwei Monate lang gab es Notschleusungen, dann war der Schaden repariert. Anfang Juli 2025 rammte ein Fahrgastschiff in St. Aldegund ein Schleusentor. Bis heute wird im langsameren Notbetrieb geschleust. Normalbetrieb wird es erst geben, wenn ein neues Tor voraussichtlich Ende September eingebaut worden ist.

Seit vielen Jahren drängen Wirtschaft und Politik auf den Ausbau der Moselschleusen: Jede Staustufe soll zwei Kammern haben. Bisher haben aber nur die Schleusen Koblenz, Fankel, Zeltingen und Trier eine zweite Kammer. Aktuell wird in Lehmen im Kreis Mayen-Koblenz an der zweiten Schleusenkammer gebaut, dann soll Wintrich (Kreis Bernkastel-Wittlich) folgen.

Viele hofften jetzt auf zusätzlichen Schub durch Investitionen aus dem Sondervermögen des Bundes. Der Bundestagsabgeordnete Julian Joswig (Grüne) aus dem Wahlkreis Mosel/Rhein-Hunsrück sagt: „Leider hat die Bundesregierung die Chance vertan, die vorhandenen Mittel aus dem 500-Milliarden-Sondervermögen für die Instandsetzung der Binnenwasserstraßen zu nutzen – neben der fehlenden Berücksichtigung im Sondervermögen sollen zudem die Ausgaben für die Unterhaltung der Wasserstraßen im Bundeshaushalt 2025 gekürzt werden.“ Er fragte deshalb die Bundesregierung nach den Gründen. „Die Antwort ist leider sehr enttäuschend (es wird mit ,bedarfsgerechten Mittelumschichtungen’ und der ,Reduzierung sächlicher Verwaltungsausgaben’ argumentiert) und zeigt deutlich, dass Wasserstraßen und deren Schleusen für die Bundesregierung keine besondere Priorität haben“, sagt Joswig gegenüber unserer Zeitung.

„Die Antwort ist leider sehr enttäuschend." So kommentiert Julian Joswig (Grüne) das Schreiben aus dem Bundesfinanzministerium.

In der Antwort aus dem Bundesfinanzministerium heißt es unter anderem: „Bundeswasserstraßen sind aus Sicht der Bundesregierung ein wichtiges Anliegen und werden weiterhin aus dem Epl. 12 finanziert. Im 2. Regierungsentwurf zum Bundeshaushalt 2025 sind dafür bei Kapitel 1203 insgesamt rund 2 Milliarden Euro vorgesehen. Die niedrigere Veranschlagung der laufenden Unterhaltung gegenüber dem Bundeshaushalt 2024 resultiert aus bedarfsgerechten Mittelumschichtungen sowie der Reduzierung sächlicher Verwaltungsausgaben.“

Joswig verweist auf eine Stellungnahme der Initiative System Wasserstraße (ISW). Das Bündnis von 22 Wirtschaftsverbänden kritisiert, dass die Wasserstraße beim Sondervermögen komplett leer ausgeht. Zwar werde der Wasserstraßen-Kernhaushalt gegenüber 2024 um gut 224 Millionen Euro aufgestockt, aber dieser unterliege dem Jährlichkeitsprinzip – anders als das Sondervermögen. „Damit haben weder die Verwaltung noch die Bauindustrie eine verlässliche Planungsgrundlage über mehrere Jahre, wie viel Geld zur Verfügung steht“, erläutert ISW-Sprecher Marcel Lohbeck.

Droht bei der WSV ein hoher Stellenabbau?

Joswig mahnt: „Nicht zuletzt die wochenlange Sperrung der Schleuse Müden hat gezeigt, wie anfällig auch in unserer Region die derzeitige Verkehrsinfrastruktur ist und wie wichtig es wäre, die Wasserstraße als klimafreundlichen Transportweg zu modernisieren.“ Dass außerdem im Bundeshaushalt 2025 die Mittel für Betrieb, Wartung und Planung in der Binnenschifffahrt gestrichen würden, sei alarmierend. Laut der ISW drohe in der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) ein hoher Stellenabbau, obwohl die Behörde bereits jetzt am Limit ihrer Kapazitäten sei.

Joswig erinnert die regierende Koalition an die Grundgesetzänderung im März, die mit den Stimmen von Union, SPD und Grünen beschlossen wurde. Diese ermöglicht kreditfinanzierte Investitionen für Verteidigung, Infrastruktur und Klimaschutz außerhalb der Schuldenbremse: „Als Grüne haben wir Friedrich Merz und Lars Klingbeil die notwendige Zweidrittelmehrheit ermöglicht und erwarten nun, dass mit den Mitteln auch konkrete Zukunftsprojekte finanziert sowie Investitionen in eine moderne, klimafreundliche Infrastruktur getätigt werden.“