In dem Moselort Pünderich findet am 5. und 6. September wieder das Oben Air statt. Musiker aus Belgien, Österreich, der Niederlande und Irland treten auf dem Kulturfestival auf.

Am kommenden Wochenende erklingt wieder Indie Musik im kleinen Moselort Pünderich, denn das elfte Oben Air Festival findet statt. Unter dem Motto „Oben ist die Luft am dünnsten“, können die Gäste zwei Tage lang Musik, aber auch Lesungen oder Filmvorführungen an der Waldhütte auf der Buche genießen. Außerdem können sie sich auf internationale Künstler aus Österreich, Belgien, der Niederlande und Irland freuen.

Auf dem Gelände befinden sich in diesem Jahr insgesamt drei Bühnen: die Kastanie, die Birke und der Fichtenhain. An den Festivaltagen werden diese von verschiedenen Künstlern bespielt. Die Hauptrichtung wird wieder Indie sein, wobei auch der Jazz dieses Jahr einen Platz beim Kulturfestival erhält.

Jan Pauly, ein Mitorganisator des Vereins „oben&unten Kulturveranstaltungen“, zählt die Band „Farewell Dear Ghosts“ zu den Hauptattraktionen des diesjährigen Oben Air Festivals. Die Wiener Musiker haben sich auf Indierockmusik spezialisiert und werden den Abschluss des Festivals bilden.

Phillip Johann Thimm, ein bekannter Musiker in der deutschen und internationalen Indieszene, wird beim Oben Air als Solo Künstler Auftreten. Der Berliner verbindet Elemente aus Elektronik und analogen Instrumenten, wobei eine eigene Klangkunst entsteht, wie Jan Pauly beschreibt.

Auftritte am Freitag

Am Freitag, 5. September, startet das Festival um 16 Uhr. Nur eine Stunde nach Beginn tritt die irische Band Huckleberry auf der Bühne Fichtenhain auf. Dieses Jahr gibt es zum ersten Mal die dritte Bühne „Birke“, die ab 20.45 Uhr von Mia Gjakonovski und Band mit Jazzmusik bespielt wird. Um 22.15 tritt auf dem Fichtenhain die Band Dolphin Love auf. Auf derselben Bühne geht es um 23.45 Uhr schon mit der Band Weltautomat weiter, die den Abschluss des ersten Festivalabends bildet.

Auftritte am Samstag

Am Festivalsamstag, 6. September, können sich die Gäste auf neun Liveacts auf dem Fichtenhain und der Kastanie freuen. Starten wird Lener auf der Hauptbühne „Kastanie“ um 13 Uhr. Die junge Künstlerin fühlt sich im Indiepop wohl und wird diese Musikrichtung gemischt mit Rockelementen präsentieren. Um 14 Uhr geht es auf dem Fichtenhain mit Humblo weiter, ein Trio, das besonders mit spannenden Gitarrenelementen begeistern wird.

i Die Liveacts auf dem Kulturfestival in Pünderich sollen auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Besucher begeistern. Michael Krebs

Die Band This Time For Real spielt um 15 Uhr auf der Kastanie. Die Hamburger bringen eine Mischung aus Melancholie und Pop aufs Oben Air Festival. Um 16.15 Uhr tritt die irische Band Huckleberry auf dem Fichtenhain auf. Auf der Kastanie gibt es um 17.30 Uhr wieder Indie Pop zu hören, gespielt von der niederländischen Band Elephant.

i Der Waldrand in Pünderich bietet eine tolle Atmosphäre. Robin Resch

Um 19 Uhr geht es auf dem Fichtenhain mit internationalen Künstlern weiter, dieses Mal aber aus Belgien. Das Trio mit dem Namen KAU begeistert mit einer besonderen Richtung des Jazz. Ebenfalls aus Belgien: Robbing Millions. Um 20.30 spielt der Musiker auf der Kastanie. Philipp Johann Thimm tritt ab 22 Uhr auf dem Fichtenhain auf und den krönenden Abschluss des Oben Air Festivals bildet Farewell Dear Ghosts mit reinem Indierock ab 23.30 Uhr auf der Kastanie.