Die Unterhaltung einer Streuobstwiese ist heutzutage eher ein Hobby als ein Nebenverdienst. Dass dennoch viele lernen wollen, wie sich Apfelbäume veredeln lassen, zeigt ein Seminar mit Forstingenieur Albert Jung in Treis-Karden.
Lesezeit 2 Minuten
Auf Anfrage des Treis-Kardener Ortsbürgermeisters, Hans Josef Bleser, leitete Forstingenieur Albert Jung, der Vorsitzender des Naturschutzvereins KWA ist, kürzlich ein Seminar über die richtige Vorgehensweise für eine vegetative Vermehrung von Apfelbäumen.