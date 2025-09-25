Bürgermeisterwahl in Ulmen: Interesse an Stichwahl in der VG Ulmen ist sehr hoch
Bürgermeisterwahl in Ulmen
Interesse an Stichwahl in der VG Ulmen ist sehr hoch
Bereits jetzt haben mehr als 27 Prozent der Wahlberechtigten die Briefwahl für die Stichwahl am kommenden Sonntag beantragt.
Lesezeit 1 Minute
Ulmen. Das Interesse an der Bürgermeisterwahl in der Verbandsgemeinde Ulmen ist weiterhin sehr hoch. Nach Angaben der Verbandsgemeindeverwaltung haben bereits jetzt mehr als 27 Prozent der Wählerinnen und Wähler einen Briefwahlschein für die Stichwahl am kommenden Sonntag beantragt.