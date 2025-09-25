Bürgermeisterwahl in Ulmen Interesse an Stichwahl in der VG Ulmen ist sehr hoch 25.09.2025, 06:30 Uhr

i Ein persönlicher Briefwahlantrag kann noch bis Freitag, 26. September, 18 Uhr im Bürgerbüro der Verbandsgemeindeverwaltung in Ulmen gestellt und auch die Stimme direkt abgegeben werden. Christophe Gateau. picture alliance/dpa

Bereits jetzt haben mehr als 27 Prozent der Wahlberechtigten die Briefwahl für die Stichwahl am kommenden Sonntag beantragt.

Ulmen. Das Interesse an der Bürgermeisterwahl in der Verbandsgemeinde Ulmen ist weiterhin sehr hoch. Nach Angaben der Verbandsgemeindeverwaltung haben bereits jetzt mehr als 27 Prozent der Wählerinnen und Wähler einen Briefwahlschein für die Stichwahl am kommenden Sonntag beantragt.







