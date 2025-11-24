Zehn Jahre Flüchtlingshilfe Integration gelungen: Wiedersehensfeier in Ediger-Eller 24.11.2025, 14:47 Uhr

i Vor zehn Jahren wohnten syrische Flüchtlinge in der Paulusstraße in Ediger. Bei einem gemeinsamen Treffen mit Ehrenamtlern schauen sie darauf zurück, was sie inzwischen geschafft haben. Ulrike Platten-Wirtz

Vor zehn Jahren kamen die ersten Flüchtlinge aus Syrien in den Landkreis. Einige wohnten zusammen in der Paulusstraße in Ediger bei Rita Bretz und Richard Derber. Gemeinsam mit den Ehrenamtlern ziehen sie Bilanz, ob die Integration gelungen ist.

Als die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel vor zehn Jahren den berühmten Satz „Wir schaffen das“ aussprach, ahnte man an der Mosel nicht, welche Konsequenzen das haben würde. Doch schlagartig erreichten etliche Flüchtlinge, vor allem aus Syrien, die Region.







