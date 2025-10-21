Aus der Statistik Insolvenzen: Cochem-Zell trotzt Negativtrends Dieter Junker 21.10.2025, 09:53 Uhr

i Ein Kugelschreiber liegt auf einem Antrag zur Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. Jonas Walzberg/dpa. dpa

Unerfreulich häufig ist in jüngster Zeit das Wort „Invsolvenz“ zu hören, wenn es um die wirtschaftliche Lage von Unternehmen geht. Doch wie sieht es rein von den Zahlen her im Kreis Cochem-Zell aus?

Entgegen dem Landestrend verzeichnet der Kreis Cochem-Zell bei den Unternehmensinsolvenzen im ersten Halbjahr eine rückläufige Tendenz. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz stellten in den ersten sechs Monaten nur sechs Betriebe einen Insolvenzantrag, das sind zwei weniger als im Vorjahreszeitraum.







