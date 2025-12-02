Verkehr in Cochem Innenstadtsperrung: Jetzt werden die Fußgänger gezählt Ulrike Platten-Wirtz 02.12.2025, 15:05 Uhr

i Obwohl die Oberstädter es sich anders gewünscht haben, bleibt die Innenstadt in Cochem auch in den Wintermonaten gesperrt. Ulrike Platten-Wirtz

Die Sperrung der Cochemer Innenstadt wird, anders als früher, nun auch in den Wintermonaten aufrechterhalten. Die Oberstädter wollen das nicht hinnehmen und beantragen eine Verkehrszählung.

Die Sperrung der Cochemer Innenstadt bleibt ein Thema für die Anwohner der Oberstadt. Obwohl bei einer Bürgerversammlung im März der Wunsch geäußert wurde, die Innenstadt zwischen Martinskirche und Oberbachstraße lediglich von Karfreitag bis Mitte November von 11 bis 19 Uhr für den Autoverkehr zu sperren, entschied sich der Stadtrat anders.







