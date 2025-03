Innenstadtsperrung: FWG Cochem kritisiert Ratsbeschluss

Es gab lange Diskussionen um die geplante Sperrung der Cochemer Innenstadt, die mitunter die Wogen der Anwohner hochkochen ließ. Den Antrag auf eine mögliche Einrichtung einer Fußgängerzone hatte die Cochemer Bürgergemeinschaft (CBG) in den Rat eingebracht. Die Meinungen darüber gingen im Stadtrat auseinander. Nicht zuletzt deshalb hatte Stadtbürgermeister Walter Schmitz eine Bürgerversammlung einberufen. „Man wollte dort ein Votum bekommen, so hat der Bürgermeister es auch gesehen“, meint Franz-Josef Traurig, einer von drei Ratsmitgliedern der FWG. Seine Fraktion kritisiert nun, dass der Rat gegen den Willen des Bürgers entschieden hat. Denn die Sperrung nach dem Abstimmungsergebnis der Bürger wie bisher zu belassen und lediglich am Abend um eine Stunde zu verlängern, wurde nach Meinung der FWG ignoriert.

Antrag kurz vor Abstimmung geändert

„Vor der endgültigen Abstimmung des Rats hat die CBG kurzfristig ihren Antrag geändert, und zwar dahingehend, dass die um eine Stunde verlängerte Sperrung nicht nur auf die Touristensaison, sondern auf das ganze Jahr ausgeweitet werde“, erklärt Traurig. Da dies nicht der ursprünglichen Beschlussvorlage entsprochen hat, stellte Markus Breitscheidel, Fraktionssprecher der FWG Cochem, den Antrag auf Rückverweisung in die Ausschüsse, was allerdings von der Mehrheit des Rats abgelehnt wurde.

Die FWG ist mit dem Beschluss des Rats unzufrieden. „Wir wissen auch, dass eine Bürgerversammlungsabstimmung nicht bindend ist, aber man sollte das doch ernst nehmen“, so Traurig.

Wie es nun weitergeht? „Weitere Punkte, die auch bei der Versammlung zur Sprache kamen, werden erfreulicherweise angegangen“, fügt Traurig an. Damit gemeint ist, die Ausarbeitung eines Parkleitsystems, eines Verkehrsberuhigungskonzepts sowie die Einrichtung fraktionsübergreifender Arbeitsgruppen, um die Vorschläge umzusetzen. Das begrüßt auch die FWG. Traurig ist der Meinung, dass nicht nur die Innenstadt ein neues Verkehrskonzept brauche, sondern die ganze Kreisstadt.