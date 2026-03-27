SPD-Mitglied will hinschmeißen Innenstadtsperrung Cochem sorgt für Eklat im Stadtrat Ulrike Platten-Wirtz 27.03.2026, 15:03 Uhr

i Die ganzjährige Sperrung der Innenstadt bleibt ein Zankapfel in Cochem. Ulrike Platten-Wirtz

In den Sommermonaten ist die Cochemer Innenstadt für den Autoverkehr gesperrt. Aber muss das auch im Winter so sein? Über diese Frage wird viel diskutiert. Jüngst kam es deshalb im Stadtrat zum Eklat.

Die Diskussion um die Sperrung der Innenstadt geht in die nächste Runde. Soll die Durchfahrt für Fahrzeuge ganzjährig verboten sein, oder soll die Innenstadt in den Wintermonaten für den Autoverkehr freigegeben werden? Darüber wurde in der jüngsten Stadtratssitzung im historischen Rathaus auf dem Marktplatz so heftig diskutiert, dass am Ende Ratsmitglied Frederik Eiden (SPD) sein Mandat niederlegte.







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