Kulturelle Vielfalt, präsentiert in einem einmalig schönen ländlichen Ambiente. Dafür steht das Elztalfestival in Roes nun schon seit Jahren. Die jüngste Auflage war so wunderbar bunt, dass für Jung und Alt etwas dabei war.

Mit der jüngsten Auflage ihres Elztalfestivals (ETF) machten die beiden Gastgeber Monika Beck und Dietrich Papp heuer das halbe Dutzend der beliebten Kulturveranstaltung voll. Die stand diesmal unter dem Motto „Generationen” und nahm dies als Leitfaden sowohl für das unterschiedliche Alter der Bühnenakteure wie auch für deren jeweilige Darbietungen.

Die Darbietungen fanden in ihrer kurzweiligen und überwiegend melodischen Vielfalt den erhofften Anklang, sowohl bei jungen wie gestandenen Festivalfans. Das hatte seine Zelte vor der Brückenmühle und damit an bewährter Örtlichkeit im Elzbachtal aufgeschlagen. Wobei sich Letztgenanntes, aufgrund der vorherrschenden tropischen Temperaturen, vor Ort schnell in eine Art Brutkasten verwandelte. Dem hielten die gut vorbereiteten Gastgeber mit kühlen Getränken entgegen. Ein willkommener Umstand, der mit den zahlreichen Liveacts zum Verweilen einlud.

i Mit der portugiesischen Formation "Grupo Sal" sind erneut treue Musiker des ETF in Roes zu Gast, die mit ihrem versierten Auftritt einmal mehr lateinamerikanische Lebensfreude vermitteln. Thomas Esser

17 Liveacts bieten abwechslungsreiche Unterhaltung

Davon bot man 17 an der Zahl, die in ihrer Gesamtheit ein sehens- und hörenswertes Paket mit Musik, Kunst und Kultur schnürten. Neben alten Bekannten konnte man auch einige Neuzugänge auf der Elztalbühne begrüßen. So unter anderem die international bekannte Pantomimin Katja Grahl, die mit Auszügen aus ihrem neuen Soloprogramm “Lebenslinien” erfreute.

Zurück in die goldenen 1920er-Jahre entführten die fünf Gesangsartisten von “The Real Comedian Harmonists“. Rhythmisch präzise und mit flottem Mundwerk ließen sie als versierte Doubles ihre weltberühmten Vorbilder wiederauferstehen. Als treue ETF-Bühnenakteure brachten die Musiker der Formation „Grupo Sal” feuriges Temperament und leidenschaftliche Emotionen lateinamerikanischer Lebensfreude zu Gehör, während „Klaus der Geiger“ auch als 85-Jähriger sein Instrument noch beherrscht und mit Marius Peters und Tom Fronza diesmal als Trio auftrat. Mit spitzer Zunge formuliert, gab es zudem Kabarett von Heinz Klever (Leipziger Pfeffermühle) auf die Ohren, der dabei großzügig verbale Ohrfeigen an unliebsame Zeitgenossen verteilte.