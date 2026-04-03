Enkeltrick, Telefonbetrug, Scheingeschäfte – Kriminelle finden immer neue Maschen, um Menschen abzuzocken. Sicherheitsberater der VG Kaisersesch verraten in Hambuch, wie man sich vor solchen Straftätern schützt.
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Das Gefühl, in Sicherheit leben, zu können ist ein hohes Gut und sieht sich gerade in der heutigen Zeit verstärkt neuen Angriffen ausgesetzt. Die beginnen an der Haustür oder am Telefon, wobei es der oder die Täter meist auf ältere Menschen als potenzielle Opfer abgesehen haben.