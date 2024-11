Mit Schwung in die Session In Zell regieren Prinz Michael und Prinzessin Franzi Winfried Simon 21.11.2024, 10:39 Uhr

i Sie sind das neue Zeller Prinzenpaar: Prinzessin Franzi I. und Prinz Michael III. Winfried Simon

In die neue Session ist auch die Zeller KKG mit einem neuen Prinzenpaar gestartet. Das Geheimnis um die närrische Personalie wurde während einer tollen Show gelüftet.

Kurz nach 21 Uhr war es jüngst so weit: Mit Pauken und Trompeten, Trommelwirbel und viel Beifall vom Publikum marschieren die Klingenden Musketiere samt Garde und Funken in die Zeller Stadthalle. Alle natürlich in den Zeller Farben Gelb-Schwarz.

