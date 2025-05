Kunst und Wein zusammenzubringen, ist die Idee der Veranstaltung von „Meet me in the Garden“. In Spay 25, in Zell-Merl gibt es von Mai bis Juli Ausstellungen, Konzerte und Weinproben.

Nach dem erfolgreichen Auftakt im vergangenen Jahr wird das historische Fachwerkhaus in Spay 25 in Zell-Merl wieder zum Dreh- und Angelpunkt der Veranstaltungsreihe „Meet me in the Garden“. Zwischen dem 17. Mai und Ende Juli bereitet Hausherr und Winzer Julian Scheid hier jungen Talenten aus Kunst, Musik, Literatur und Weinbau eine Bühne. Organisiert und durchgeführt wird das Projekt vom ortsansässigen Kulturverein Seitwärts Aufwärts, der sich seit Jahrzehnten für die Förderung von Kunst und Kultur im Zeller Land einsetzt. Die Idee zur Veranstaltung hatten die Kulturschaffenden Jan Pauly, Julian Scheid und Malte Taffner. „Meet me in the Garden“ wird unterstützt durch den Kultursommer Rheinland-Pfalz sowie die Sparkasse Mittelmosel.

Vier Künstler stellen aus

Das zentrale Element wird wie im vorigen Jahr wieder eine Kunstausstellung sein. Scheids Cousin, Malte Taffner aus Leipzig, ist selbst Künstler und kuratiert mit seinem Kollegen Christopher Gerberding die Kunstausstellung unter dem englischen Titel: „There it goes, the dream“ – zu Deutsch: „Und schon ist er weg, der Traum“. Die vier Künstler Onur Abaci aus Braunschweig, Nina Paszkowski und Hannah Schneider aus Köln und Kay Lotte Pommer aus Leipzig greifen mit ihren Werken ein Gefühl auf, das viele Menschen kennen.

Bespielt werden die Innenräume des spätmittelalterlichen Fachwerkhauses Spay 25. Die gezeigten Kunstwerke bewegen sich zwischen dem Wesen des Seins und der Erfahrung des Verschwindens, eine vielstimmige Auseinandersetzung mit Themen wie Wandel, Identität und kulturellem Erbe, heißt es in der Pressemitteilung des Veranstalters.

Musik und Dichtkunst sind am Start

Neben der Ausstellung wird es zwei Konzertabende geben, bei denen junge Musiktalente das historische Gebäude mit zeitgenössischen Klängen einmal aus Guitar-Styles (Jacky Bastek) und ein weiteres Mal mit Hip-Hop (DMO) erfüllen. Ergänzt wird das Programm durch einen Poetry Slam, bei dem Nachwuchs-Dichter vom Kulturraum Trier ihre Gedanken zum diesjährigen Kultursommer-Motto „Forever Young“ teilen – zwischen Aufbruchsstimmung, Selbstironie und gesellschaftlicher Reflexion.

i In der Gaststube mit Gewölbekeller stellen nachhaltige Weinbauer ihre Arbeit und ihre Weine vor. Archiv Ulrike Platten-Wirtz. Ulrike Platten-Wirtz

Den Abschluss der Reihe bildet die Jahrgangspräsentation regionaler Weine, bei der junge Winzer und Winzerinnen aus der Gegend nicht nur ihre Erzeugnisse präsentieren, sondern auch Einblicke in ihre nachhaltige Arbeitsweise geben. Im Zentrum steht der Austausch über innovative Methoden, den Erhalt der Steillagen und die Herausforderungen einer neuen Winzergeneration. Gastgeber ist Julian Scheid, Betreiber von Spay 25, der das Haus gemeinsam mit Jan Pauly und Malte Taffner auch als kulturellen Begegnungsort weiterentwickelt. „Meet me in the Garden“ ist eine Kooperation zwischen dem Verein Seitwärts Aufwärts, dem Kunstraum HOMBYO, dem Temporary Room, Spay 25 und dem Haus in Spay. Nähere Infos unter www.seitwaerts-aufwaerts.de

So sieht das Programm aus

Samstag, 17. Mai, Vernissage und Konzert mit DMO, Hip-Hopper aus Trier. Samstag, 7. Juni, Der KulturRaum Trier ist mit einem Poetry-Slam zu Gast. Samstag, 5. Juli, Konzert Jacky Bastek (Guitar & Song), einer Multi-Instrumentalistin, Songwriterin und Komponistin. Samstag, 26. Juli, Finissage und Weinsalon