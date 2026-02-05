Sie bauen Schutzhütten, restaurieren Fassböden und pflegen Aussichtspunkte: „Wir sind Zell“ leistet ehrenamtlich viel für die Stadt. Die Männer, die dahinter stecken, zeigen, wie man sein Wissen aus dem Berufsleben auch danach sinnvoll nutzen kann.

Sie nennen sich „Wir für Zell“ – und der Name ist Programm. Denn die 18 Männer, die dahinter stecken, wollen der Stadt helfen. Sie wollen, dass die Stadt ordentlich aussieht und lebenswert bleibt.

Alle sind im Rentenalter, alle machen ihre Arbeit ehrenamtlich.