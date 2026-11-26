Eifeler macht Mut „In Wittlich habe ich wieder gelernt: Ich kann leben“ Ursula Bartz 26.11.2026, 10:00 Uhr

i Er hat zurück zu einem glücklichen Leben gefunden: Gerd Hopfstock aus Plein. TV/Ursula Bartz

Er verliert seine Frau und seine Arbeitsstelle innerhalb weniger Tage, will nicht mehr leben und fällt in ein Koma: Wie sich Gerd Hopfstock aus Plein trotz alldem zurück ins Leben gekämpft hat.

Am Ostermontag stirbt seine große Liebe. Ihr Lachen fehlt. Alles fehlt. Jahrelang hat Gerd Hopfstock mit ihr gelitten, sie unterstützt, gehofft. Nun ist da nur noch Leere.Hopfstock fällt tief, sehr tief. Und doch schafft er es, wieder Mut zu schöpfen, zurück in ein erfülltes Leben zu finden.







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