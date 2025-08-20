Echte Spezialitäten aus der Moselregion genießen, und zwar direkt am Flussufer? In diesen Gastronomien ist das heute noch möglich.

Cochem/Mosel. Wenn man entlang der Mosel durch kleine Weinorte fährt, kommt bei vielen ein gewisses Heimatgefühl auf und damit auch der Wunsch nach den traditionellen gastronomischen Spezialitäten, die die Moselregion zu bieten hat. Solche Spezialitäten gehören zum Beispiel in St. Aldegund bewusst zum Konzept eines Lokals. Exemplarisch haben wir uns am Ufer umgehört.

Pullfleck und Apfelschaumwein

Der Ufertreff in St. Aldegund besteht noch gar nicht so lange und doch hat er einiges zu bieten. In diesem Biergarten mit einem Imbiss bietet Sven Salker unter anderem Pullfleck an. Das ist eine regionale Spezialität aus Innereien (von Insidern auch „Fingerhütches Arschlöchelchen“ genannt). Diese bereitet er nach dem Rezept seiners Alfer Großvaters traditionell mit brauner Soße zu.

Das ist nicht das einzig Regionale und Spezielle in dieser Gastronomie, denn der ehemalige Friseurmeister besitzt zudem eine eigene Manufaktur und stellt im Kelterhaus in Alf Apfelwein und Cidre (Apfelschaumwein) her. Bis Ende Oktober ist der Ufertreff von Mittwoch bis Sonntag von 12 bis 22 Uhr geöffnet.

„Gerupfter“ im Biergarten

Der Treiser Biergarten mit Minigolfanlage in Treis-Karden bietet als Moselspezialität den „Gerupften“ an, eine abgewandelte Art von dem fränkischen Obatzda. Laut Tobias Geil, dem Betreiber des Biergartens, werden außerdem viele Tagesgerichte regional zubereitet und stellen daher eine eigene regionale Spezialität dar. Die Pilze und auch Bärlauch stammen aus dem angrenzenden Wald und auch das Fleisch kauft er vom regionalen Metzger

Die Minigolfanlage und der Biergarten haben Dienstag bis Sonntag von 11 bis 21 Uhr geöffnet und die Küche von 12 bis 18 Uhr.

Debbekuchen und dicke Bohnen mit Speck

Nicht zu vergessen: Der Cochemer Weingarten. Hier stehen die regionalen Spezialitäten zwar nicht jeden Tag auf dem Menü, laut Florian Gräfen werden sie an besonderen Tagen aber durchaus angeboten. Zum Angebot zählt beispielsweise der „Debbekuchen“, ein Kuchen aus Kartoffeln, Eiern, Zwiebeln und Mett. Außerdem gibt es im Weingarten hin und wieder Kartoffelsuppe oder dicke Bohnen mit Speck. Die passenden heimischen Weine gibt es selbstverständlich ebenfalls dazu.

Unter der Woche ist der Weingarten, außer dienstags, von 14 bis 20:30 Uhr geöffnet und am Wochenende von 12 bis 20:30 Uhr geöffnet.