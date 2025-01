Zur Befreiung von Auschwitz In Treis an die Opfer der NS-Zeit erinnert Dieter Junker 28.01.2025, 12:00 Uhr

i Landrätin Anke Beilstein (links) und der Treis-Kardener Ortsbürgermeister Hans-Josef Bleser erinnern bei der Gedenkfeier an die Opfer der NS-Zeit und mahnen, dass sich ein solches Unrecht nicht wiederholen dürfte. Junker Dieter

Am 27. Januar wird international an die Opfer des Holocaust erinnert. So war es auch bei einer Feier auf dem Treiser Friedhof. Um auf Opfer des NS-Regimes zu treffen, genügt auch an der Mosel ein Schritt vor die Haustür.

Mit einer eindrucksvollen Gedenkfeier auf dem Friedhof in Treis-Karden, wo ein Gedenkstein an die Opfer des KZ-Außenlagers in Treis mahnt, haben Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Gesellschaft und Kirchen am internationalen Holocaust-Tag an die Befreiung des Konzentrationslagers Ausschwitz erinnert und davor gewarnt, dass sich solche Verbrechen nie wiederholen dürften.

