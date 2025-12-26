Amüsante Lesung in Eller In Ralf Kramps Weihnachtsgeschichten wird es blutig Thomas Esser 26.12.2025, 09:36 Uhr

i Ralf Kramp bei seiner Lesung in Eller, natürlich im Weihnachtspullover. Thomas Esser

Ein mörderischer Azubi, explosiver Christbaumschmuck und unempathische Rentner: Die Weihnachtsgeschichten von Ralf Kramp erzählen manchmal Absurdes, aber das mit viel Humor. In Eller kam das gut an.

Wenn vor weihnachtlich geschmückten Tannenzipfeln spannende Geschichten bis zum Mord hin gipfeln, dann präsentiert wieder, ganz ohne Zweifel, Autor Ralf Kramp seine amüsanten Krimis aus der Eifel. So auch heuer einen Tag vor Heiligabend, als der Meister schwarzhumoriger Moritaten tief in die Kiste seiner schriftlichen Mordasservate griff und mit spitzer Zunge, linkischen Mördern und wehrhaften Opfern seine Stimme verlieh.







