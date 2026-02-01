Weinpresse zum Karneval In Pünderich gibt’s Fit-Form-Fass statt Bauch-Beine-Po Winfried Simon 01.02.2026, 13:00 Uhr

i Fit mit der Weinpresse: die Secco-Perlen. Winfried Simon. RZ

Die Weinpresse als Sportübung – gibt’s nicht! Oh doch, und zwar in Pünderich. Das zeigen jedenfalls die Karnevalisten auf der Bühne bei der Kappensitzung in der Mehrzweckhalle.

Witzige Vorträge und Sketche mit viel Lokalkolorit sowie Tanz- und Showdarbietungen vom Feinsten: Die Kappensitzung in Pünderich bot wiederum alles und noch mehr, woran sich das närrische Publikum in der Mehrzweckhalle erfreut. Der bestens aufgelegte Sitzungspräsident Andreas Buss startete ein gutes dutzendmal eine Rakete – und das Publikum, darunter auch die närrischen Abordnungen aus den benachbarten Orten Briedel und Reil, reagierte ...







