Campingplatz Moselwunder In Pommern gibt es ein Palmenparadies an der Mosel Annika Wilhelm 24.07.2026, 09:00 Uhr

i Pools und Palmen, so wird in Pommern ein Stückchen Spanien erschaffen. Annika Wilhelm

Ein Stückchen Südspanien an der Mosel: Dieses Flair schafft Familie Hackmann auf ihrem Campingpark Moselwunder in Pommern – und begeistert die Gäste damit. Sogar Palmen gedeihen hier gut.

Als Familie Hackmann von Norddeutschland an die Mosel kam, hatte vor allem Familienvater Dirk eine Vision: Palmen an der Mosel. Warum auch nicht? Erst zwei, dann vier, und jetzt sind es so viele, dass man sie nur schwer zählen kann. Sollte ein Camper Langeweile haben, kann er oder sie sich an einem Zählversuch wagen.







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