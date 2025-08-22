Mit dem automatisierten Vollernter liest Winzer Frank Liebfried die Trauben für den ersten Federweißen des Jahres. Doch woran erkennt der Winzer eigentlich, dass die Trauben reif sind? Unsere Zeitung hat bei dem Weingut nachgefragt.

Süß und spritzig liegt er auf der Zunge: der erste Federweißer des Jahres. Winzer Frank Liebfried aus Nehren konnte Montag, 18. August, die ersten Trauben für den begehrten Federweißer ernten. Liebfried berichtet: „Damit sind wir im Vergleich zu den vorigen Jahren eine ganze Woche bis zehn Tage früher dran.“

Ein Grund für die frühe Ernte ist wohl das Wetter in diesem Jahr, sagt der Winzer: „Während es im vorigen Jahr sehr nass war, bot sich in diesem ein Wechsel zwischen Sonnenschein und Regen.“ Dadurch konnten die Trauben optimal wachsen.

Reifeprüfung der Trauben mit dem Refraktometer

Ob die Trauben reif sind, ermittelt der Winzer mit einem sogenannten Refraktometer. Das optische Messgerät bestimmt in der Einheit Grad Oechsle den Zuckergehalt der Trauben. Hierbei liegt der optimale Wert, abhängig von der jeweiligen Rebsorte, bei über 65 Grad Oechsle. „Bei unserer Rebsorte Solaris lag der diesjährige Wert sogar bei 77 Grad Oechsle“, erklärt Liebfried. Die besten Voraussetzungen, um einen guten Federweißer zu ernten, so der Winzer.

Nachdem Liebfried Anfang der Woche mit einem automatisierten Vollernter die reifen Trauben erntete, kam er im Nachgang auf ganze 750 Liter Federweißer. Im Vergleich dazu: Im vorigen Jahr waren es nur 500 Liter. Der Winzer freut sich über die jetzt schon guten Erträge: „Sowohl die Menge als auch die Qualität sind in diesem Jahr sehr zufriedenstellend.“

Am auf die Lese folgenden Freitag konnte das Weingut Liebfried die ersten Flaschen des Federweißers an die Gastronomen in der Umgebung ausliefern. Damit ist es wohl eines der Ersten an der Mosel, das den Federweißer in der Region verkauft. Liebhaber können sich somit auf den ersten Wein des Jahres freuen, erzählt Liebfried: „Der Federweißer überzeugt mit seinen frischen Nuancen und seinem leicht hefigen Geschmack.“ Bald beginnt dann auch die Ernte des diesjährigen Weinjahrgangs.