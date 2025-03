In luftiger Höhe aus der Cochemer Sesselbahn gerettet

Eine schreckliche Vorstellung, wenn plötzlich die Sesselbahn in schwindelerregender Höhe zum Stillstand kommen würde. Um für einen solchen Ernstfall gewappnet zu sein, führt die Bergwacht in Cochem regelmäßig Proberettungen durch.

Als hervorragend geeignetes Objekt für eine Höhenrettungsübung stand zum Frühlingsanfang die Cochemer Sesselbahn einmal mehr im Mittelpunkt eines simulierten Einsatzes. Sie gilt als beliebte Touristenattraktion und wird in den kommenden Monaten voraussichtlich erneut Tausende Besucher von ihrer Talstation im Endertal hoch zum Pinnerkreuz transportieren. Daher genießt sie nicht nur die höchsten Sicherheitsstandards, sondern unterliegt ebenso einer ständigen technischen Kontrolle. Weiterhin ist sie alljährlich Schauplatz des oben genannten Rettungseinsatzes, bei dem unter anderem ein kompletter Stillstand der Bahn wegen eines technischen Defektes angenommen wird.

i Bei den Rettungseinsätzen in meist unwegsamen Gelände muss bei den Einsatzkräften der Bergwacht jeder Handgriff sitzen. Entsprechend groß sind die Sicherheitsvorkehrungen. Thomas Esser

Laut Geschäftsführer Herbert Budweg ist das seit ihrer Inbetriebnahme vor exakt 60 Jahren allerdings noch nie vorgekommen, was für die geltenden und eingehaltenen Sicherheitsvorkehrungen spricht. Derweil sind die Bergwachten in Rheinland-Pfalz in Sachen medizinischer Notfallversorgung, der Rettung aus unwegsamem Gelände, der Fels-, Gleitschirm- sowie Höhlen- und Tiefenrettung, der Höhenrettung (Kranrettung), der Adipositasrettung sowie der Seilbahnrettung breit aufgestellt. Dass sie ihre Arbeit diesbezüglich beherrschen, bestätigen alljährlich mehrere Hundert erfolgreiche Einsätze der DRK-Bergwachten.

i Bei den Rettungseinsätzen in meist unwegsamen Gelände muss bei den Einsatzkräften der Bergwacht jeder Handgriff sitzen. Entsprechend groß sind die Sicherheitsvorkehrungen. Thomas Esser

Zur diesjährigen Rettungsübung trafen sich mit der DRK-Bergwacht des Ortsvereins Cochem-Stadt, der DRK-Bergwacht Ettringen und der Bergwacht Rotenfels Bad Kreuznach erneut drei Teams mit insgesamt 17 Einsatzkräften. Für diese galt es im Rahmen der neuen Übung vier Personen aus luftiger Höhe sowie zwei weitere Statisten im schwer zugängigen Steilhang unterhalb des Pinnerkreuzes aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Dem positiven Ergebnis zufolge saß dabei offensichtlich jeder Handgriff. Laut den Bergwacht-Offiziellen war das Szenario für einige neue Einsatzkräfte auch Teil ihrer Grundausbildung.