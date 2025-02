Neues Konzept muss her In Kirchberg über Grüngutverwertung informieren Dieter Junker 03.02.2025, 15:00 Uhr

i Die Anzahl der Grüngutabgabeplätze in Cochem-Zell könnte schon bald reduziert werden. Kevin Rühle

Wird es in Cochem-Zell künftig deutlich weniger Grüngutsammelplätze geben als die aktuell vorhandenen 37. Wenn ja, wie viele bleiben übrig? Und wie soll die Verwertung dieser Abfälle konkret aussehen? Die Suche nach Lösungen läuft.

In einem Schreiben an Landrätin Anke Beilstein hat die SPD-Kreistagsfraktion angeregt, dass sich der Werkausschuss möglichst bald bei der Rhein-Hunsrück-Entsorgung in Kirchberg über den dortigen Umgang mit Bio- und Grüngutabfall informiert oder, falls dies nicht möglich sein sollte, den zuständigen Leiter der dortigen Rhein-Hunsrück-Entsorgung zur Vorstellung der Grüngutverwertungskonzeption im Rhein-Hunsrück-Kreis in den Cochem-Zeller ...

