Bühne frei für den Nachwuchs In Kaisersesch werden Märchen wahr Brigitte Meier 23.11.2026, 11:00 Uhr

i Drei Schwestern werden durch ein altes Märchenbuch ins Märchenland gezogen und begegnen dort unter anderem Rotkäppchen und der Großmutter. Brigitte Meier

Theater von Kindern und Jugendlichen für Kinder und Jugendliche: Der Nachwuchs von TheaterKultur Kaisersesch hat mit viel Spielfreude gezeigt, was er kann. In die Märchenwelt wurden dabei drei Schwestern entführt. Was dann geschah.

Ins Märchenland entführt der Nachwuchs von TheaterKultur Kaisersesch das Publikum mit dem neuen Stück auf der Bühne des Alten Wasserwerks. An drei Tagen mit insgesamt vier Vorstellungen staunen vor allem die Eltern, Großeltern und andere Angehörige, was ihre Kinder in zahlreichen Probenstunden mit Spielleiter Lukas Baulig auf die Beine gestellt haben.







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