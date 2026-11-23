Theater von Kindern und Jugendlichen für Kinder und Jugendliche: Der Nachwuchs von TheaterKultur Kaisersesch hat mit viel Spielfreude gezeigt, was er kann. In die Märchenwelt wurden dabei drei Schwestern entführt. Was dann geschah.
Lesezeit 2 Minuten
Ins Märchenland entführt der Nachwuchs von TheaterKultur Kaisersesch das Publikum mit dem neuen Stück auf der Bühne des Alten Wasserwerks. An drei Tagen mit insgesamt vier Vorstellungen staunen vor allem die Eltern, Großeltern und andere Angehörige, was ihre Kinder in zahlreichen Probenstunden mit Spielleiter Lukas Baulig auf die Beine gestellt haben.