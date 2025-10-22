Café zur Tanke In Kail gibt´s Livemusik zu Kaffee und Kuchen 22.10.2025, 17:00 Uhr

i In der ehemaligen Autowaschhalle einer Tankstelle betreiben Jutta und Jürgen Berens heute ein Musikcafé. Ulrike Platten-Wirtz

Wo früher in Kail einmal Autos gewaschen und aufgetankt wurden, betreiben Jutta und Jürgen Berens heute ein Café. Der Fokus der passionierten Biker liegt nicht nur auf Kaffee und Kuchen, sondern auch auf Musikveranstaltungen.

Eine alte Zapfsäule steht neben einem handbemalten Holztisch mit Stühlen, von der Decke hängen Schallplatten und Musikinstrumente, die gekachelten Wände dienen als „Gästebuch“. Wo früher Autos gewaschen wurden, servieren Jutta und Jürgen Berens heute nicht nur Kaffee, Kuchen und belegte Brötchen.







Artikel teilen

Artikel teilen