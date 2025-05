Von wegen Unkraut: Wie gesund Wildkräuter sind, die in jedem Garten einfach so wachsen, erklären Heike Boomgaarden und Werner Ollig in einem Vortrag in der Essigkultur in Ediger-Eller.

Im Moselort Ediger-Eller dreht sich demnächst alles um Wildkräuter. Die Gartenexperten Heike Boomgaarden und Werner Ollig sind am Sonntag, 18. Mai, 15 Uhr, in der Essigkultur von Herbert Budweg zu Gast. „Lasst uns wild werden“ lautet das entsprechende Motto des von dem aus Funk- und Fernsehen bekannten Ehepaars, das jede Menge Tipps für Hobbygärtner im Gepäck hat. Viele leckere Gemüsesorten werden im Garten angebaut und geerntet. Doch vieles wächst auch von ganz allein und ist superlecker, heißt es in der Pressemitteilung des Veranstalters.

Viele Wildkräuter sind gesund

In einem gemeinsamen Vortrag im Innenhof der Essigkultur in der Uckertstraße in Eller stellen Boomgaarden und Ollig viele Wildkräuter wie beispielsweise Vogelmiere, Löwenzahn, Giersch, Brennnessel, Gundermann, Gänseblümchen und Sauerampfer vor, die völlig unkompliziert in jedem Garten wachsen und bedenkenlos verspeist werden können. Diese Wildkräuter schmecken nicht nur besser als gewöhnliche Einheitsware aus dem Supermarkt – sie sind auch besonders reich an Vitaminen, Spurenelementen und sogenannten sekundären Pflanzenstoffen und lassen sich super für die Hautpflege verwenden, betont Boomgaarden. Und die Gartenexpertin ist sich auch sicher: Wenn man erst mal angefangen hat, den Speiseplan mit diesen Delikatessen zu bereichern, kann man gar nicht mehr davon lassen.

Wildpflanzen fördern Biodiversität

Ein weiterer Vorteil von wild wachsenden Kräutern ist, dass mit dem Nutzen von Wildpflanzen auch kleine Lebenswelten für die gefährdete Biodiversität im Garten geschaffen werden. Die Gäste erwartet an diesem Sonntagnachmittag ein „wilder“ Vortrag, der angereichert wird mit Spezialitäten aus Budwegs Küche.

Im Eintritt von 20 Euro pro Person sind ein Begrüßungsgetränk sowie ein kleiner Imbiss in der Pause inbegriffen. Anmeldung unter Telefon: 0151/62438123 oder E-Mail: hb.essigkultur@gmail.com