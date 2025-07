Mit den Weinfesttagen „Vinalia“ wurden in Ellenz-Poltersdorf zum ersten Mal auch Wettkämpfe bei der Winzerolympiade ausgetragen. Wir haben nachgefragt, was es damit auf sich hat.

Zwei Orte – zehn Tage – ein Fest, lautete das Motto des in diesem Jahr frisch aus der Taufe gehobenen Events „Weinfesttage Vinalia“. Dieses ging bei seiner Premiere mit Winzern und Honoratioren beider Moselorte in Form einer konzertierten Aktion nicht nur erstmals an den Start, sondern bot in diesem Zusammenhang auch ein großzügiges und kurzweiliges Rahmenprogramm. Dazu zählte sich neben einem von Vielfalt geprägten Wein- und abwechslungsreichen Unterhaltungsangebot auch eine amüsante Winzerolympiade, die zur Wochenmitte zahlreiche Amateursportler und Schaulustige auf den Plan rief. Als optimaler Austragungsort für den von Beginn an als Gaudi-Veranstaltung beworbenen Wettkampf, bot sich das weite Grün des örtlichen Sportplatzes an, wo sich die Olympioniken in sechs Spaßdisziplinen maßen.

i Nicht mit Skiern sondern mit der Schubkarre ging es auf den mit Stangen abgesteckten Hindernisparcours. Thomas Esser

Laut einem leicht abgewandelten olympischen und in dieser Form eher gemeinschaftsdienlichen Regelwerk, ging man hier aber nicht als Einzelkämpfer, sondern in sechs Kinder- und acht Erwachsenenteams an den Start. Eventmoderator Dirk Brück war es dabei vorbehalten, die einzelnen Wettkampfdisziplinen zunächst vorzustellen und im Anschluss amüsant zu kommentieren. Dies gelang ihm in der Folge mit Bravour, als sich die Teams beim Stiefelweit- und Zielwerfen, beim Steilrutschen und Torwandschießen, sowie beim Hotten- und Schubkarrenrennen um die möglichst schnellste Durchlaufzeit bemühten. Als unparteiische Schiedsrichter und Zeitnehmer fungierten dabei die A-Klasse-Kicker des heimischen SSV, die hier auf eine großzügige Auslegung des vorgegebenen Reglements achteten. Am Ende zählte dann wieder der olympische Gedanke „dabei sein ist alles“, wenngleich sich die jeweils Erstplatzierten auch über Auszeichnungen in Gold, Silber und Bronze freuen konnten. Die prangten allerdings als Prämierungssiegel auf den als Trophäen verliehenen Weinflaschen.