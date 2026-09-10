30 Jahre Kita In der Villa Kunterbunt in Illerich herrscht gute Laune Thomas Esser 10.09.2026, 12:00 Uhr

i Der mit zahlreichen Spielgeräten ausgestattete und annähernd 500 Quadratmeter große Naturspielplatz wird von den Kindern über alles geliebt. Thomas Esser

Spielen, spielen, spielen – das steht auch bei den Kindern im Kindergarten Villa Kunterbunt auf der Tagesordnung. Vor Kurzem feierte die Einrichtung 30-jähriges Bestehen. Ein Besuch.

Wenn man im Illericher Kindergarten Villa Kunterbunt von strahlenden Kinderaugen empfangen wird, so ist das laut Aussage von Kiga-Leiterin Stephanie Albers und ihrem Betreuungsteam normal. Was bei Kindern üblicherweise eher bei einem prall gefüllten Osternest oder einem mit Geschenken vollgepackten Gabentisch unter dem Weihnachtsbaum zu beobachten ist, scheint hier tatsächlich an der Tagesordnung zu sein.







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