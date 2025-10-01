Defizite an Rhein und Mosel In den Apotheken fehlen Hunderte Medikamente Maja Schmidt 01.10.2025, 16:27 Uhr

i Immer leerer sehen die Schubfächer in Apothekenschränken aus. Schuld ist der Medikamentenmangel. Jens Büttner. picture alliance/dpa

Was, wenn jemand dringend ein Medikament benötigt, die Apotheken es aber einfach nicht vorrätig haben? Bis zu 500 Mittel sind derzeit deutschlandweit nicht lieferbar. Die Apotheken in der Region sind ebenfalls betroffen.

Die Versorgung mit Medikamenten bleibt in vielen Apotheken der Region angespannt, auch rund um die Landkreise Cochem-Zell und Mayen-Koblenz. Zwischen 95 und 230 Präparate stehen derzeit auf den Defektlisten – also Medikamente, die eigentlich bestellt wurden, aber nicht geliefert werden können.







Artikel teilen

Artikel teilen