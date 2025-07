Noch mehr positive Zahlen für den Landkreis: Die Region hat nicht nur landschaftlich einiges zu bieten, es geht auch wirtschaftlich stetig bergauf. Während Cochem-Zell aufgrund des hohen Tourismusaufkommens bereits rheinland-pfalzweit den ersten Platz als Region mit dem höchsten Anteil an Beschäftigten im Dienstleistungsbereich aufweist, entwickelt sich die Region auch in puncto Wirtschaftlichkeit und Lebensqualität positiv.

Nach aktuellen Studien des Prognos Zukunftsatlas hat sich der Landkreis so positiv entwickelt, dass er in der Gesamtbewertung Platz 186 von 400 Kreisen und kreisfreien Städten und damit Platz 4 unter allen rheinland-pfälzischen Landkreisen sichern konnte. Das teilt die Kreisverwaltung Cochem-Zell mit. Gegenüber der letzten Erhebung im Jahr 2022 (Platz 235) ist dies eine Verbesserung von 49 Plätzen.

i Sonnenaufgang in Cochem an der Mosel, Reichsburg Kevin Rühle

Beim Prognos Zukunftsatlas handelt es sich um eine deutschlandweite Vergleichsstudie, die seit 20 Jahren alle drei Jahre die Zukunftschancen und -risiken von Regionen untersucht. Die Bewertung basiert auf 31 makro- und sozioökonomischen Indikatoren in vier Themenfeldern: Demografie, Arbeitsmarkt, Wettbewerb & Innovation sowie Wohlstand & soziale Lage. Für jede Region wird sowohl der aktuelle Istzustand („Stärke“) als auch die Entwicklung über die Zeit hinweg („Dynamik“) bewertet, wie die Verwaltung in einer Pressemitteilung erklärt.

Aber was genau entwickelt sich denn im Landkreis nun so positiv? „Hervorzuheben ist dabei vor allem der Dynamikrang 104, der die wirtschaftliche und demografische Entwicklung der vergangenen Jahre misst – ein klarer Hinweis auf die zunehmende Zukunftsfähigkeit des Landkreises“, heißt es seitens der Verwaltung. Im Bereich Wohlstand und soziale Lage liegt Cochem-Zell im bundesweiten Vergleich auf einem guten Platz 135, was auf eine stabile soziale Infrastruktur und eine hohe Lebensqualität hinweist. In den übrigen Kategorien bewegt sich der Landkreis im soliden Mittelfeld – mit Luft nach oben, aber auch mit einer insgesamt positiven Tendenz.

„Das Ergebnis zeigt, dass wir uns als ländliche Region erfolgreich weiterentwickeln“, betont Landrätin Anke Beilstein. „Es ist ein Zeichen dafür, dass unsere strategischen Initiativen und die enge Zusammenarbeit mit Kommunen, Unternehmen und Bildungseinrichtungen Wirkung zeigen. Die Entwicklung bestätigt, dass wir die Herausforderungen aktiv anpacken.“

Der Landkreis sieht in den Ergebnissen eine Ermutigung, den eingeschlagenen Kurs fortzusetzen – insbesondere in den Bereichen Innovation, Fachkräftesicherung und Digitalisierung. Aktuelle Initiativen wie der „KI-Monat im Kurvenkreis“ greifen diese Themen bereits gezielt auf.

Der vollständige Prognos Zukunftsatlas 2025 ist unter www.prognos.com/zukunftsatlas abrufbar.