Trotz Verbot am Tummelchen In Cochem wurde an Silvester mehr geböllert als sonst Ulrike Platten-Wirtz 03.01.2026, 06:00 Uhr

i Am Morgen danach sind die Reste der Silvesterböller unter anderem auf dem Endertplatz in Cochem zu finden. Ulrike Platten-Wirtz

In diesem Jahr war es zum ersten Mal verboten, Silvesterraketen vom neuen Stadtbalkon am Tummelchen abzufeuern. „Zu gefährlich“, sagt Stadtbürgermeister Walter Schmitz. Dennoch wurde in der Kreisstadt noch mehr geböllert als sonst.

Am Tag danach sind überall auf den Straßen und Plätzen von Cochem noch leere Batterien und Raketenhüllen zu sehen, die davon zeugen, dass in der Kreisstadt ausgiebig gefeiert wurde. „Silvesterdreck“, sagt Uwe Schaaf, Leiter des städtischen Bauhofs. Den Dreck gilt es zu beseitigen.







