Jetzt ist es offiziell
In Cochem und Bullay werden Bus- und Bahnfahrer beraten
Persönliche Beratung und Hilfe im "komplizierten deutschen Tarifsystem" bieten die neuen Fahrgastzentren. In Cochem und Bullay f
Persönliche Beratung und Hilfe im "komplizierten deutschen Tarifsystem" bieten die neuen Fahrgastzentren. In Cochem und Bullay fand jetzt die offizielle Eröffnung statt.
Ulrike Platten-Wirtz

In den neuen Fahrgastzentren in Cochem und Bullay können Bus- und Bahnfahrer Fahrscheine erwerben, erhalten Beratung und Hilfe bei Zugausfällen. Am Montag war die offizielle Eröffnung.

Lesezeit 2 Minuten
Auch wenn Bahnreisende auf der Moselstrecke derzeit wegen zahlreicher Zugausfälle viel Geduld beweisen müssen, so gibt es doch einen Lichtblick. Der Weg, um an einen passenden Fahrschein zu kommen, ist wieder einfacher geworden. Zumal dann, wenn der Kunde Beratung benötigt, spezielle Sparangebote wahrnehmen oder ins Ausland reisen möchte.

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