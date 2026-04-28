In den neuen Fahrgastzentren in Cochem und Bullay können Bus- und Bahnfahrer Fahrscheine erwerben, erhalten Beratung und Hilfe bei Zugausfällen. Am Montag war die offizielle Eröffnung.
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Auch wenn Bahnreisende auf der Moselstrecke derzeit wegen zahlreicher Zugausfälle viel Geduld beweisen müssen, so gibt es doch einen Lichtblick. Der Weg, um an einen passenden Fahrschein zu kommen, ist wieder einfacher geworden. Zumal dann, wenn der Kunde Beratung benötigt, spezielle Sparangebote wahrnehmen oder ins Ausland reisen möchte.