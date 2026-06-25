Kirchenkonzert in St. Martin In Cochem startet die Reihe der Orgelmatinéen wieder Ulrike Platten-Wirtz 25.06.2026, 13:00 Uhr

i Marion Oswald ist an "ihrer" Obelinger-Orgel zu Hause. Mit der "Orgelfantasie", einer Eigenkomposition, ist ihr ein besonderes Werk gelungen. Ulrike Platten-Wirtz

Mit Beginn der Sommerferien startet Marion Oswald in der Cochemer Martinskirche wieder die Reihe der Orgelmatineen. Zu hören ist auch die von Oswald komponierte „Orgelfantasie“. So sieht das weitere Programm aus.

Die Reihe der diesjährigen Orgelmatinéen startet am Samstag, 4. Juli, 11 Uhr in der Kirche St. Martin in Cochem. Bis zum Wein- und Heimatfest der Kreisstadt wird Marion Oswald jeden Samstag um 11 Uhr an „ihrer“ Oberlinger-Orgel für rund 40 Minuten Musik mit einem kleinen geistlichen Impuls zum Besten geben.







Artikel teilen

Artikel teilen